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Haberler Spor Pınar KSK’nin programı belli

Pınar KSK’nin programı belli

Pınar KSK’nin programı belli

26.8.2021

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın hazırlık maçı programı belli oldu. Sezon hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda devam eden yeşil-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında 28 Ağustos Cumartesi günü ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk edecek. Daha sonra Karadağ'a gidecek Pınar Karşıyaka, 3 Eylül Cuma günü Buducnost VOLI, bir gün sonra da Studentski Centar'la karşılaşacak. İzmir temsilcisi, Petkimspor'un ev sahipliğindeki Ege Kupası'nda 10 Eylül Cuma günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi ve 11 Eylül Cumartesi günü Petkimspor'la mücadele edecek. Pınar Karşıyaka, 17-18 Eylül'de kendisinin düzenleyeceği, Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Icrypex ve Bosna Hersek'ten Igoeka'nın katılacağı Pınar Kupası 2021'de yer alacak.

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