Sıra Çekya’da

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye yenilerek elenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da tarih yazmaya devam ediyor. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak namağlup lider tamamlayan Sultanlar, son 16 turunda karşılaşacağı Çekya'yı da gözüne kestirdi. Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası son 16 turu karşılaşması, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapılacak. Şampiyona son 16 turundan itibaren tek maç eleme usulüne göre devam edecek.

FİNAL MAÇLARI SIRBİSTAN'DA

Turnuvada 24 takım, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele etti. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükseliyor. Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.