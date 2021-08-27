Arkas’tan büyük destek

ARKAS Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonu'nun ulaştırma ve lojistik sponsoru oldu. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas işbirliklerini duyurmak üzere bir araya gelerek bir imza töreni düzenlediler. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Yelken sporunun en büyük gider kalemlerinden bir tanesi, teknelerimize ait bütün operasyonun lojistiği. Sadece nakliye edebilmek değil, aynı zamanda know-how gerektiriyor. Sağ olsun bizi kırmadılar. 2024'e giderken lojistik faaliyetlerinde destek vereceklerini ifade ettiler." diye konuştu. Bernard Arkas ise, "Önemsendiğinde ve yatırım yapıldığında çok başarılı sonuçlar alınabildiğini 2020 Tokyo Olimpiyatlarında gördük. 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarıların yelken sporunun önünü açacağına inanıyoruz" dedi.