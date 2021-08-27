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Fırtına ağır yaralı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında deplasmanda İtalyan devi Roma’ya 3-0’lık skorla mağlup olarak Avrupa’ya havlu attı.

Fırtına ağır yaralı

27.8.2021

UEFA Konferans Ligi Play- Off Turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya deplasmanında AS Roma ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla bordo-mavililer Avrupa'ya veda etti. Mücadelenin 20. dakikasında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0. 54'de Karsdrop'un ceza sahası içine ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı. 65'de gönderilen uzun topla buluşan Zaniolo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0. 84'te Pelligrini'nin pasında topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasından yaptığı vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.

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