Goalball’de Mısır’ı 12-2 maglup ettik

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Son paralimpik şampiyonu Goalball Kadın Milli Takımı, D Grubu ikinci müsabakasında Mısır ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 12-2 sayı farkıyla mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Millilerimiz bilindiği üzere ilk maçında da Japonya'yı 7-1'lik skorla yenmeyi başarmıştı. Milli Takım, grubun üçüncü müsabakasında yarın saat 14.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.