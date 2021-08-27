Göz-Göz’de rota Ömer

Göztepe, takviye çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Ünal Karaman, savunmanın ortasına takviye isterken yönetimin hedefi Almanya oldu. Bundesliga 2'de Werder Bremen forması giyen gurbetçi futbolcu Ömer Toprak Göztepe'nin radarına girdi. 32 yaşındaki futbolcunun Alman kulübüyle devam eden kontratı transfere tek engel olarak dikkat çekiyor.

İZMİR'E SICAK BAKIYOR

Toprak'ın 2023 yılına kadar kulübüyle mukavelesi bulunuyor. Başarılı stopere menajeri vasıtasıyla ulaşan yönetim, yıllık ücret konusunda pazarlıkları sürdürüyor. Başka talipleri olan başarılı futbolcunun İzmir'e transferine sıcak baktığı ifade edildi.



Ömer Toprak, kulüp kariyerinde 365 resmi maça çıkarken savunmada forma giymesine rağmen fileleri 14 kez sarsmayı başardı. Başarılı savunmacı 4 kez de kırmızı kart gördü.

BURAK HAKERLER