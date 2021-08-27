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Haberler Spor Mete ve Yasemin’e Ordu’da sevgi seli

Mete ve Yasemin’e Ordu’da sevgi seli

Mete ve Yasemin’e Ordu’da sevgi seli

27.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak şampiyon olan Milli Okçu Mete Gazoz ile karışık takımda dördüncülük elde eden takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde Vali Tuncay Sonel, beraberinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ve milli sporcuları çiçeklerle karşıladı ve onlara yöresel armağanlar ve birer Cumhuriyet altını takdim etti. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz de Ordu'da çok güzel karşılandıklarını belirterek, herkese teşekkür etti.

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