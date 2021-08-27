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Haberler Spor Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da

Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da

Son dakika... Dünya gündemine bomba gibi düşen transfer... Cristiano Ronaldo yeniden Premier Lig'e döndü. Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United’da

27.08.2021, 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 19:06

Cristiano Ronaldo yeniden Premier Lig'e döndü! Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

Juventus ile üç sezonda 134 maça çıkı 101 gol atan aynı zamanda hem gol kralı hem de şampiyonluklar kazanan Ronaldo, sezon başında ayrılık kararı almıştı.

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.

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