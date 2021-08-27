Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United’da

Cristiano Ronaldo yeniden Premier Lig'e döndü! Manchester United, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Juventus ile üç sezonda 134 maça çıkı 101 gol atan aynı zamanda hem gol kralı hem de şampiyonluklar kazanan Ronaldo, sezon başında ayrılık kararı almıştı.

Cristiano Ronaldo, Manchester ekibi ile 3 kez Premier Lig, 1 kez Şampiyonlar Ligi 1 kez FA Cup kazanırken Premier Lig'de gol kralı ve en iyi oyuncu gibi ödüller kazanmıştı.