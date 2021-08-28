Gurur tablosu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, tarih yazmaya devam ediyor. Erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu. Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Recep Çiftçi, Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 gerideyken iyi bir oyun ortaya koyan 26 yaşındaki sporcu, müsabakayı ipponla kazandı ve bronz madalya kazandı. Kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman da bronz madalyanın sahibi oldu. Milli halterci Besra Duman, Tokyo Uluslararası Forum'da podyuma çıktı. İlk hakkında 117, ikinci denemesinde de 124 kilo kaldıran Besra için bu kilo, madalyaya ulaşmasında yeterli oldu. Son hakkında altın madalya için 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan 20 yaşındaki milli sporcu, 124 kiloyla bronz madalyaya uzandı. Besra, gümüş madalyayı ise rakibiyle arasındaki kilo farkı nedeniyle kaybetti.

ÖZTÜRK'ÜN RAKİBİ ÇİNLİ CAO

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, (Sınıf 4) Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ali Öztürk, yarı final mücadelesinde son paralimpik şampiyonu Çinli Ningning Cao ile bugün TSİ 08.20'de karşılaşacak.



MAKARALI YAYDA TÜRKMENOĞLU ÇEYREK FİNALDE

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, dünya rekoru kırarak sıralama turunu birinci bitirdi ve çeyrek finalist oldu. Nihat Türkmenoğlu 661 puanla paralimpik oyunlarda yeni rekorun sahibi oldu. Eski rekor 648 puanla bir başka Türk sporcu Ömer Aşık'a aitti. Nihat Türkmenoğlu, bu derecesiyle çeyrek finale yükseldi.



KANADA'YI 77-73 YENDİK

Tekerlekli sandalye basketbolda Türkiye, normal süresi 67-67 biten maçta Kanada'yı 77-73 mağlup etti. İlk çeyreğini 20- 13 önde kapatan ay-yıldızlı takım, soyunma odasına ise 30-30'luk eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekte rakip Kanada final periyoduna 54-45 önde girdi. Son periyod da 67-67 berabere bitti. Uzatmada milliler rakibini 77-73 yenmeyi başardı.