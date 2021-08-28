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Haberler Spor KSK-Denizli Basket maçı iptal oldu

KSK-Denizli Basket maçı iptal oldu

KSK-Denizli Basket maçı iptal oldu

28.8.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan iki Ege ekibi Pınar Karşıyaka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in bugün birbirleriyle İzmir'de oynamaları planlanan ilk özel maçları iptal edildi. İki takımın korona virüs tedbirleri nedeniyle karşılıklı anlaşarak iptal kararı aldığı öğrenildi. Kaf-Kaf, sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Karadağ'da çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip Podgorica kentindeki turnuvada 3 Eylül'de Buducnost Voli, 4 Eylül'de KK Studentski Centar ile karşılaşacak.

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