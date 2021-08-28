Nazilli Belediye’de İlyas Çakmak şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin başlamasına az bir süre kala yeni transferlerinden İlyas Çakmak'ın sakatlığıyla sarsılaz dı. Siyah-beyazlıların takımın en büyük gol umudu olarak Pendikspor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sezonun başlamasına 10 gün kala kasık fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. İdmanda sakatlanan İlyas'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.