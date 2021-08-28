  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli Belediye’de İlyas Çakmak şoku

Nazilli Belediye’de İlyas Çakmak şoku

Nazilli Belediye’de İlyas Çakmak şoku

28.8.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin başlamasına az bir süre kala yeni transferlerinden İlyas Çakmak'ın sakatlığıyla sarsılaz dı. Siyah-beyazlıların takımın en büyük gol umudu olarak Pendikspor'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forvet, sezonun başlamasına 10 gün kala kasık fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. İdmanda sakatlanan İlyas'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli Belediye’de İlyas Çakmak şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.