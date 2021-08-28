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Haberler Spor Uşakspor’da kaleci Amir Güren imzaladı

Uşakspor’da kaleci Amir Güren imzaladı

Uşakspor’da kaleci Amir Güren imzaladı

28.8.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, kaleci Amir Güren'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Menemenspor'da tamamlayan 30 yaşındaki kaleci Amir Güren ile anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerine yer verildi. Bucaspor altyapısında yetişip, Aydınspor 1923'te profesyonel olan tecrübeli file bekçisi, Sivas Bld, Bağcılarspor, Ayvalıkgücü Bld ve Serik Bld kulüplerinde de görev aldı. Uşakspor ile başarılara imza atacağını belirten Amir Güren, "Hedefleri olan iyi bir takıma geldim. Sezon sonunda Uşakspor'la mutlu sona ulaşmak istiyorum" diye konuştu.

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