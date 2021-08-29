Ahmetli Belediyespor’da İbrahim Memişler kaldı

BAL'DA Manisa'yı temsil edecek NK Karavan Ahmetli Belediyespor transfere start verdi. Kırmızı- beyazlılar, iç transferde İbrahim Memişler ile sözleşme yeniledi. Başkan Selami Çardak, "İbrahim Memişler'le anlaştık. Anlaşma iki taraf için de hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi

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