BAL'DA Manisa'yı temsil edecek NK Karavan Ahmetli Belediyespor transfere start verdi. Kırmızı- beyazlılar, iç transferde İbrahim Memişler ile sözleşme yeniledi. Başkan Selami Çardak, "İbrahim Memişler'le anlaştık. Anlaşma iki taraf için de hayırlı olsun. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi
Ahmetli Belediyespor’da İbrahim Memişler kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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