Aysun tarih yazdı

Çine'de yaşayan işitme engelli Aysun Akay, atletizmdeki başarılarıyla Aydın'ın gururu olmaya devam ediyor. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'nde eğitimine devam eden Aysun Akan, Polanya'nın Lublin kentinde organize edilen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

BAŞARIYA DOYMUYOR

'Rüzgarın kızı' Aysun, 100 metre branşında Dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan Aysun Akay, elde ettiği başarıyla bir kez daha Türkiye'nin ve Aydın'ın gururu oldu. 2012 yılında Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, 200 metre ve 400 metrelik koşularda Avrupa Şampiyonu olan Aysun Akay, bir süre ara verdiği spor yaşantısına Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ısrarları sonucu geri dönmüş ve 2016'da Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 13.15 saniyede, 200 metreyi ise 28 saniyede koşarak iki altın madalya kazanmıştı. Sayısız madalya kazanan Aysun, 2018'de Belarus'ta yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Birincisi olmuştu.

'HERKESE TESEKKÜRLER'

DÜNYA ikincisi Aysun Akay'ın antrenörü Saim Korkmaz, "Aysun, ülkemizi, Aydın'ı ve bizleri gururlandırdı. Bizlere bu başarıda destek veren, yanımızda olan olmayan emeği geçen tüm hocalarımıza dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

■ İHSAN KARATAŞ