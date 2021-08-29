Denizli’de Oğuz sıkıntısı

Denizlispor'da Oğuz Yılmaz sıkıntısı yaşanıyor. Sakat olduğunu belirtmesi üzerine geçtiğimiz hafta Manisa FK maçı kadrosundan çıkartılan, Ankaragücü karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan savunmacının bu sezon için alacağı ücret kulüpte sıkıntı yarattı. Horoz'un kadrosundaki en pahalı isim olan ve yeni sezon için yaklaşık 2.5 milyon liralık anlaşması bulunan 28 yaşındaki Oğuz'un durumu belirsizliğini koruyor. Yeşil-siyahlı yönetimin, Oğuz'la masaya oturması bekleniyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON TL

Sezonun ilk maçında Bandırmaspor'a karşı forma giyen Oğuz, alacağı paradan indirim yapmaması halinde 1 milyon lira bonservis bedeli getirmesi karşısında, serbest bırakılacağı ifade edildi. Teknik patron Serhat Gülpınar'ın ısrarla takımda kalmasını istediği futbolcudan ücretinde indirim yapması bekleniyor. Fedakarlık yapmadığı takdirde yeşil-siyahlı kurmaylar Oğuz'la yollarını ayıracak.

■ SEBAHATTİN ALP