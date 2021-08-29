  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizli’de Oğuz sıkıntısı

Denizli’de Oğuz sıkıntısı

Manisa FK maçı kadrosuna alınmayan defans oyuncusu Oğuz Yılmazı’n ücreti kriz yarattı. Senelik 2.5 milyon TL'ye anlaşan ve takımın en çok kazanan ismi olan 28 yaşındaki stoperin durumu belirsizliğini koruyor

Denizli’de Oğuz sıkıntısı

29.8.2021

Denizlispor'da Oğuz Yılmaz sıkıntısı yaşanıyor. Sakat olduğunu belirtmesi üzerine geçtiğimiz hafta Manisa FK maçı kadrosundan çıkartılan, Ankaragücü karşısında oynayıp oynamayacağı belli olmayan savunmacının bu sezon için alacağı ücret kulüpte sıkıntı yarattı. Horoz'un kadrosundaki en pahalı isim olan ve yeni sezon için yaklaşık 2.5 milyon liralık anlaşması bulunan 28 yaşındaki Oğuz'un durumu belirsizliğini koruyor. Yeşil-siyahlı yönetimin, Oğuz'la masaya oturması bekleniyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON TL
Sezonun ilk maçında Bandırmaspor'a karşı forma giyen Oğuz, alacağı paradan indirim yapmaması halinde 1 milyon lira bonservis bedeli getirmesi karşısında, serbest bırakılacağı ifade edildi. Teknik patron Serhat Gülpınar'ın ısrarla takımda kalmasını istediği futbolcudan ücretinde indirim yapması bekleniyor. Fedakarlık yapmadığı takdirde yeşil-siyahlı kurmaylar Oğuz'la yollarını ayıracak.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de Oğuz sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.