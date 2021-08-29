Fethiyespor’a farklı galibiyet moral oldu

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Fethiyespor, Kocaeli Kartepe kampında İstanbul'un BAL ekiplerinden Beykoz 1908 SK ile oynadığı 9. hazırlık maçını 6-0 kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in talebeleri, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçta Tugay An, Hakan Horzum, Burak Başkaya, Alihan Tuncer, Talha Mayhoş ve Cemal Şener'in golleriyle 6-0 kazanarak göz doldurdu. Fethiyespor, Kuveyt Süper Ligi ekibi Al Qadsia'ya 3-2 yenildi, Al Shabab'ı 1-0 mağlup etti, Kırklarelispor'a 2-1 kaybetti, Katar Süper Ligi ekiplerinden Umm Salal'a 3-1 yenildi, Katar Süper Ligi ekiplerinden Al Khor'u 3-2 mağlup etti, Umman U-23 takımını 1-0 yendi, Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 ve Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ