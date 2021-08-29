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Haberler Spor Fethiyespor’a farklı galibiyet moral oldu

Fethiyespor’a farklı galibiyet moral oldu

Fethiyespor’a farklı galibiyet moral oldu

29.8.2021

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Fethiyespor, Kocaeli Kartepe kampında İstanbul'un BAL ekiplerinden Beykoz 1908 SK ile oynadığı 9. hazırlık maçını 6-0 kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in talebeleri, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçta Tugay An, Hakan Horzum, Burak Başkaya, Alihan Tuncer, Talha Mayhoş ve Cemal Şener'in golleriyle 6-0 kazanarak göz doldurdu. Fethiyespor, Kuveyt Süper Ligi ekibi Al Qadsia'ya 3-2 yenildi, Al Shabab'ı 1-0 mağlup etti, Kırklarelispor'a 2-1 kaybetti, Katar Süper Ligi ekiplerinden Umm Salal'a 3-1 yenildi, Katar Süper Ligi ekiplerinden Al Khor'u 3-2 mağlup etti, Umman U-23 takımını 1-0 yendi, Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 ve Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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