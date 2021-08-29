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Filenin Sultanları Çekya karşısında

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan ay-yıldızlılar, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 17.30’da Çekya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları Çekya karşısında

29.8.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan ay-yıldızlılar, Çekya ile Bulgaristan'ın Plovdiv kentindeki Kolodruma salonunda saat 17.30'da karşılaşacak. Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Sultanlar, Çekya'yı yenmesi halinde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

GİOVANNİ GUİDETTİ ÇOK İDDİALI
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımın keyfinin yerinde olduğunu söyledi. Guidetti: "Heyecanlıyız, iddialıyız, finali yakalamak istiyoruz" dedi. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak. Şampiyonada çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

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