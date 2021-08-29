Horoz, A.Gücü önünde

TFF 1. Lig'de ilk iki haftada puan alamayan ve son sıraya demir atan Denizlispor, bugün Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda Passolig uygulaması bulunmadığından dolayı karşılaşma seyirci alımına kapalı olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta düzenlenen yağlı güreşler, stat zeminini olumsuz etkiledi. Zeminde meydana gelen bozulma yüzünden saha bakıma girdi.

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