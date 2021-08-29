İzmir maratonuna rekor katılım

5 Eylül Pazar günü yapılacak Uluslararası 9 Eylül Yarı Maratonu'na 2 bin kişi katılacak

İZMİR'DE bu yıl 9. kez gerçekleşecek Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, 5 Eylül Pazar günü rekor katılımla koşulacak. Geleneksel yarışta kayıtların kapanmasından günler önce, hedeflenen 2 bin başvuruyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Organizasyon komitesi, pandemi kuralları nedeniyle katılımcı sayısının 2 bin kişi ile sınırlı tutulduğunu açıklarken, geçen yıl yine pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırılmıştı. Yarı Maraton, 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00'de verilecek. Yarışmada mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak. Her sporcu arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Koşunun sonunda erkek ve kadın sporcuların yanı sıra yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.