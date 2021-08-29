Kuşadası’nın ilacı zaman

3. Lig 2. Grup ekibi Kuşadasıspor, Afyon kampında yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Nazilli Belediyespor ile 1-1, Mamak FK ile 2-2 berabere kalıp Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı, sergilediği performansla umut verdi.

'EKSİKLERİMİZİ KAPATACAĞIZ'

SARIYER ile oynayacağı müsabakaların ardından kampı sonlandıracak olan Ada'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu açıklamalarda bulundu. Fiziksel ve taktiksel yüklemeleri yaptıklarını kaydeden teknik patron Ferhatoğlu, ligin ilk maçına kadar tamamen hazır hale gelmek istediklerini söyledi. Henüz taktiksel anlamda planlanan seviyeyi yakalayamadıklarını ifade eden Ferhatoğlu, "Henüz istediğimiz oyunu oturtamadık. Bu hemen olacak bir şey değil biraz zaman lazım. Takımın hepsi yeni olduğu için oyun şablonunu anlatmak kolay olmuyor. Hazırlık maçlarıyla birlikte bu eksikleri kapatmaya çalışıyoruz. Kazanmak bir alışkanlıktır. Bu maçlarda eksiklikleri görmek önemli. Önemli olan Ordu maçına kadar hazır olmak" diye konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ