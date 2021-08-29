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Haberler Spor Manisa BŞB potada yoğun tempoda çalışıyor

Manisa BŞB potada yoğun tempoda çalışıyor

Manisa BŞB potada yoğun tempoda çalışıyor

29.8.2021

TBL'DE yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Manisa BŞB, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mümin Özkasap Stadı'nda yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılarda başantrenör Ceyhun Cabadak, "Takımın coşkusu ve heyecanı umut verici" dedi.
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