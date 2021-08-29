TBL'DE yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Manisa BŞB, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mümin Özkasap Stadı'nda yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılarda başantrenör Ceyhun Cabadak, "Takımın coşkusu ve heyecanı umut verici" dedi.
Manisa BŞB potada yoğun tempoda çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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