Menemen dağıldı: 0-4

TFF Birinci Lig'de geçen hafta Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Menemenspor, sahasında Ümraniyespor'dan fark yedi ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı: 0-4. 3'de kullanılan köşe vuruşunda Kartal Yılmaz'ın ortasında Ercan Coşkun topu Alim Öztürk'e çevirdi. Alim'in kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1. 12'de Kartal Yılmaz ile korner kullanan Ümraniyespor'da Bammou'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Dönen topu Alim Öztürk tamamladı: 0-2.

SERKAN FARKI ARTIRDI

16'da sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Oğuz Gürbulak'ın yaptığı ortaya ortaladı, arka direkte kafa vuruşu yapan Serkan Göksu, topu filelerle buluşturdu: 0-3. 69'da Kartal'ın ortasında topa iyi yükselen Camara kafayla Ümraniyespor'un dördüncü golünü kaydetti: 0-4. 90'da sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık'ın ortasında ceza sahası içinde topa kafa vuruşu yapan Kehinde'nin pozisyonunda top sağ kale direğinden oyun alanına döndü. Mücadele 4-0 sona erdi.

LALECİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, son oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları Bandırmaspor müsabakasına göre kadroda tek değişiklik yaparak takımını Ümraniyespor karşısında sahaya sürdü. Genç çalıştırıcı Bandırma önünde ilk 11'de görev yapan Berkan İbrahim Çakır'ı yanına oturturken, Emre Özer'i sahaya sürdü. İzmir temsilcisi sahaya Batuhan, Mazlum, Mete, Sinan, Ba, Ömer, Emre Özer, Alhassan, Ahmet Sagat, Toni Correia Gomes ve Ibrahim Akanbi Rasheed ilk 11'iyle çıktı.