Ronaldo’nun ‘7’ sıkıntısı

2009 yazında ayrıldığı Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo'nun kaç numaralı formayı giyeceği büyük merak konusu oldu. Yıllardı giydiği 7 numaralı forma nedeniyle 'CR7' lakabıyla anılan yıldız oyuncunun Manu'da 7'yi alamayacağı ortaya çıktı. İngiliz devinde 7 numaranın sahibi Cavani olurken Premier Lig yönetmeliği gereği sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapılamıyor.

Bu yüzden Portekizli yıldız, ligde 7 giyemeyecek fakat Cavani'nin Şampiyonlar Ligi'nde giymesi için Ronaldo'ya bu formayı verebileceği konuşuluyor. Bu durumda 36 yaşındaki oyuncu ligde farklı Devler Ligi'nde farklı numaraları terletecek. Süper starın daha önce giydiği 9 numara ise Martial'de. O yüzden Ronaldo bu formayı da giyemeyecek. Bilindiği gibi Ronaldo, Real Madrid'de ilk başta 9 numarayı giymiş daha sonra ise 7 numarayı almıştı. Ronaldo'nun 2004'te M. United'a imza attığında tercih ettiği numara olan 28'i tercih edeceği konuşuluyor.