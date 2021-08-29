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Haberler Spor Ronaldo’nun ‘7’ sıkıntısı

Ronaldo’nun ‘7’ sıkıntısı

Yeniden Manu’ya transfer olan ‘CR7’ lakaplı yıldız oyuncu bu kez bu numarayı alamayacak

Ronaldo’nun ‘7’ sıkıntısı

29.8.2021

2009 yazında ayrıldığı Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo'nun kaç numaralı formayı giyeceği büyük merak konusu oldu. Yıllardı giydiği 7 numaralı forma nedeniyle 'CR7' lakabıyla anılan yıldız oyuncunun Manu'da 7'yi alamayacağı ortaya çıktı. İngiliz devinde 7 numaranın sahibi Cavani olurken Premier Lig yönetmeliği gereği sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapılamıyor.

Bu yüzden Portekizli yıldız, ligde 7 giyemeyecek fakat Cavani'nin Şampiyonlar Ligi'nde giymesi için Ronaldo'ya bu formayı verebileceği konuşuluyor. Bu durumda 36 yaşındaki oyuncu ligde farklı Devler Ligi'nde farklı numaraları terletecek. Süper starın daha önce giydiği 9 numara ise Martial'de. O yüzden Ronaldo bu formayı da giyemeyecek. Bilindiği gibi Ronaldo, Real Madrid'de ilk başta 9 numarayı giymiş daha sonra ise 7 numarayı almıştı. Ronaldo'nun 2004'te M. United'a imza attığında tercih ettiği numara olan 28'i tercih edeceği konuşuluyor.

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