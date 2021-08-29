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Haberler Spor Somaspor’a sezon öncesinde doping

Somaspor’a sezon öncesinde doping

Somaspor’a sezon öncesinde doping

29.8.2021

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Somaspor, 9. hazırlık maçını İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka ile Soma Atatürk Stadı'nda oynadı. Bu sezon evinde Akhisarspor maçından sonra ikinci kez Karşıyaka maçıyla sahne alan Siyah İnciler, 2-1 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-2 mağlup edip, lig öncesi moral kazandı. Maça Tunay, Ramazan, Yılmaz, İbrahim, Melih, Oğuzhan, Ali, Uğur, Özcan, Enes, Yasin 11'iyle başlayan Somsapor, Uğur T.Reşat ve Osman'ın golleriyle sonuca gitti. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, "Skorun iyi, ancak oyun henüz istediğimiz seviyede değil. Eksilerimizi ve artılarımızı görerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ligin başlayacağı 5 Eylül'e kadar hazır olacağız" dedi.

■ SERVET SARUN

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