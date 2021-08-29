Tekvandoculara coşkulu karşılama

ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü. Estonya'da önemli başarı elde ettiklerini belirten Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Çok mutluyuz" dedi.

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