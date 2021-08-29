  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tekvandoculara coşkulu karşılama

Tekvandoculara coşkulu karşılama

Tekvandoculara coşkulu karşılama

29.8.2021

ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 23 madalya elde ederek takım halinde Avrupa şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü. Estonya'da önemli başarı elde ettiklerini belirten Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "Çok mutluyuz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tekvandoculara coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.