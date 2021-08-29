Uşakspor, Resul’ün sözleşmesini uzattı

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor, iç transferde gurbetçi ön libero Resul Türkkalesi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uşaksporumuz, geçtiğimiz sezonda formamızı giyen oyuncumuz Resul Türkkalesi ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda kırmızı siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bayern Münih altyapısında yetişen Resul, geçen sezon ligde 26 müsabakada görev yaptı. Aşigo'da, geçen sezonki kadrodan kaleci İbrahim Bağcı, stoper Berkay Özer, sağ bek Muhammed Fatih Kanat, orta saha Mert Çakar, sol kanat Serhat Baştan, İbrahim Şirin, santrafor Noyan Öz ve Abdullah Emir Bilgiç'le nikah tazelemişti.

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