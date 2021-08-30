Andre Sousa yedek Hakan Barış 11’de

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, geçen haftaki Denizlispor maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Özbalta, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı yedek kulübesine çekti. Siyah-beyazlılarda, Gençlerbirliği karşısında Hakan Barış ilk 11'de sahaya çıktı. Manisa FK'da, İstanbulspor ve Denizlispor maçlarında kadroya alınmayan Slovenyalı oyuncu Leon Sever, Başkent deplasmanına da götürülmedi. Siyah-beyazlıların, yeni transferi Demba Diallo da kadroda yoktu.

YİNE PENALTI YİNE KAPTAN

Manisa FK'nın kaptanı Nizamettin Çalışkan, penaltıları boş geçmiyor. Nizamettin bu sezonki ikinci golünü de penaltıdan kaydetti. Beyaz noktadan atışları kaçırmayan ve 'Penaltı avcısı' olarak adlandırılan Nizamettin, geçen sezon takımının kazandığı 7 penaltıyı da gole çevirmişti.