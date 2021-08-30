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Keyifler kaçtı

Lige Erzurumspor galibiyetiyle başlayan Menemenspor, Bandırma’nın ardından lider Ümraniyespor’a da yenildi

Keyifler kaçtı

30.8.2021

TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde lider Ümraniyespor'a 4-0 kaybeden Menemenspor iyi başladığı sezonda üst üste 2. yenilgisini aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk maçta 2-0 mağlup eden İzmir ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilip Ümraniyespor karşısında da varlık gösteremedi. İlk 16 dakikada kalesinde 3 gol birden gören Menemenspor gardını erken düşürürken, maç boyunca pozisyona girmekte zorlandı. Teknik direktör Cenk Laleci erken yedikleri goller nedeniyle dirençlerinin kırıldığını söyledi. Toparlanacaklarını ifade eden Laleci, "Maça 3-0 yenik başladık, o andan itibaren karşılaşmayı çevirmek oldukça zordu" dedi.

BÖYLE SONUÇLAR YAŞANABİLİR
İLK devrede gol bulamadıklarını, maça da ortak olamadıklarını ifade eden Laleci şöyle devam etti: "Kazanmayı istedik ama olmadı. Futbolda böyle sonuçlar yaşanabilir."

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