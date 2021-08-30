Kupada program açıklandı

ZİRAAT Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle: 7 Eylül Salı: (15.00) Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman-A Spor), 8 Eylül Çarşamba: (15.00) 76 Iğdır Belediyespor-Orduspor 1967 (Van Atatürk-A Spor), (15.00) Siirt İl Özel İdaresi-Çankaya (Siirt Atatürk), (15.30) Karaman Belediyespor- Kahta 02 (Kemal Kaynaş), (16.00) Kuşadasıspor-Modafen (Stat henüz açıklanmadı).