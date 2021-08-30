Manisa tutulmuyor

TFF 1. Lig'de sezona İstanbulspor ve Denizlispor zaferleriyle fırtına gibi başlayan Manisa Futbol Kulübü, 3. hafta mücadelesinde Başkent'te Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti, milli araya 3'te 3 yaparak girdi. 20. dakikada Barış Alıcı'nın pasını alan Kazenga ceza sahası dışından denediği şutunu kaleci Birkan çıkardı. 24. dakikada Manisa FK golü buldu. Bu dakikada Orgill'in ceza sahasının içine gönderdiği pası savuşturan Gençlerbirliği savunmasının önnüde topu kontrol eden Kouter sert bir vuruş yapmasıyla fileler salladı: 0-1. 38. dakikada orta sahadan ceza sahası içlerine kadar taşıyan Kazenga, sol çaprazdan denediği topu kaleci Birkan çeldi.

NİZAMETTİN YİNE GOLÜNÜ ATTI

53. dakikada Manisa FK atağında Orgill yerde kaldı, hakem beyaz noktayı işaret etti. 54. dakikada penaltı için topuna başına geçen Nizamettin Çalışkan, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-2. 80. dakikada Nizamettin'in ceza sahası içinde sol çapraza bıraktığı topu alıp Gençlerbirliği savunmasını geçen Tormin topu filelere gönderdi: 0-3. 84. dakikada defansın arkasına sarkan Orgill kaleci Ramazan'la karşı karşıya kötü vurdu, Manisa FK golden oldu. Mücadele 3-0 sona erdi.



YENİLERDEN SİFTAH

MANİSA FK'nın flaş transferlerinden Nino Kouter ve Guevin Tormin, Başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında siftah yaptılar. Solvenya'nın Mura takımından kadroya dahil olan hücum oyuncusu, Kouter, Gençlerbirliği filelerini havalandırıp ilk golünü attı. Fransız kanat oyuncusu Tormin de Manisa FK formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.



3 HAFTADA 8 GOL ATTI

Manisa FK, golcü kimliği ile de göz kamaştırıyor. Ligin ilk haftasında İstanbul deplasmanında 4 gol kaydeden siyah-beyazlılar, geçen hafta da Denizlispor filelerini sarsmıştı. Dün de 3 gol kaydeden Ege ekibi toplamda 8 gole ulaşırken bu süreçte kalesinde ise 3 gol gördü.