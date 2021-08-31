Altın adam Abdullah

JAPONYA'DA düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, fırtınası esti. Öztürk, finalde Güney Koreli rakibi Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye'ye, Tokyo'daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Abdullah öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu olan ikinci sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.



AİLESİ EKRANDAN İZLEDİ

ABDULLAH Öztürk'ün oynadığı final maçını, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yerleşkesinin yanında bulunan ismini taşıyan Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda kurulan ekrandan annesi İlkbal Öztürk, babası Mehmet Ali Öztürk, kardeşleri ve sporcu arkadaşları büyük bir heyecanla izledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu madalya alan sporcuları kutladı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo'daki müsabakaları yerinden takip ederek sporculara moral verdi.



1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda millilerimiz dün madalyalara ambargo koydu. Okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya elde etti. Türkmenoğlu, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky'e karşı altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı. Sevilay Öztürk, para yüzme S5 sırtüstü finalinde 43.48'lik derecesiyle 3.'lük elde ederek bronz madalyanın sahibi olurken madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçti. Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, İran'dan Mohammadreza Zandi'yi 139-134 yenerek bronz madalya elde etti.