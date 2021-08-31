Golbol’de çeyrek finaldeyiz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde hem erkeklerde hem kadınlarda çeyrek final mutluluğu yaşadık. Erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı. Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, bugün oynanacak. Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ise ABD ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Milli takım bu mağlubiyete rağmen grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye çeyrek finalde Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı bugün 11.45'te oynanacak.