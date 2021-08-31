Hedef son 4

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi, Bulgaristan'ın Filibe kentindeki Kolodruma Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak. Milli takım, Polonya'yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, yarın Belgrad'ta oynanacak Sırbistan ile Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Çekya'yı, Polonya da Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Filenin Sultanları şampiyonada D Grubu'nda 5'te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı. 2019 yılında da CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, tarih yazarak finale çıkmıştı. Ayyıldızlı ekibimiz, finalde Sırbistan'a yenilerek ikinci olmuştu.



GUİDETTİ: FİNALE KALMAK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, adım adım finale yaklaştıklarını söyledi. Guidetti: "Bu takım Polonya'yı da yenecektir. Son Avrupa Şampiyonası'na kendi seyircimiz önünde kendi ülkemizde Sırbistan karşısında mükemmel bir şekilde oynadık ve boynumuza gümüş madalyamızı takmıştık. Hedefimiz Sırbistan ile yine finalde karşılaşmak ve bu kez altın madalyaya uzanmaktır" dedi.