Milli mesai başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı dün mesaiye başladı. Milli takıma davet edilen futbolcular dün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan A Milli Takım, ilk maçında yarın Karadağ ile İstanbul Vodafone Park'ta saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.



KARADAĞ SONRASI CEBELİTARIK

Ay-yıldızlılar Karadağ maçının ardından ise cumartesi günü 21.45'te Victoria Stadı'nda Cebelitarık'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak. G Grubu'nda 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puanla lider olan Türkiye, avantajını sürdürmek istiyor.



ALPASLAN ÖZTÜRK'E MİLLİ DAVET

TÜRKİYE A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe'den Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki stoper Alpaslan Öztürk'ün de Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynanacak aday kadroya dahil etti. Alpaslan, geçen Mart ayında Göztepe forması giydiği dönemde de Letonya maçı öncesi kadroya davet edilmiş, ancak forma şansı bulamamıştı.