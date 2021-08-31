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Potada kura günü

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin kura çekimi bugün İsviçre’de 13.00’te başlayacak.

Potada kura günü

31.8.2021

FIBA 2023 Erkekler Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi bugün İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 13.00'te çekilecek. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek. Eleme müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek. Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.

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