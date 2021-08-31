Trafik sıkıştı

BU sezon genç ve potansiyelli oyuncuları alan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şimdiye kadar 9 ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılar, bir yandan Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Benfica'dan Gedson ve bir de 6 numara için bastırırken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Falcao, Marcao, Feghouli ve Babel'in geleceği belirsizliğini koruyor. 3 maçtır kadroya alınmayan Falcao'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun satılarak yerine Kaan Ayhan'ın transfer edilmesi planlanıyor. Feghouli ve Babel için ise kulüplerle görüşen Aslan, bu iki ismi de elden çıkarmaya çalışıyor.

GEDSON FERNANDES İÇİN BEKLENECEK

İSTANBUL ekibi, Gedson Fernandes için transfer döneminin biteceği 8 Eylül'e kadar bekleme kararı alırken, Fatih Terim'in "Melo, Fernando kolay bulunmuyor, öyle oyuncuları severim" açıklamasıyla da orta sahaya 6 numara aradığı ortaya çıktı.