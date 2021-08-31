Zaman daralıyor

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup'ta yeni sezona 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor deplasmanında başlayacak Karşıyaka, transfer yasağını kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarabilmek için en kritik haftaya girdi. Aylardır borçlu olduğu eski futbolcu, teknik adam ve çalışanlardan muvafakatname imzası alarak 5 yıldır devam eden yasağı geçici olarak açmaya uğraşan yeşilkırmızılılar, zamanla yarışacak. Birçok futbolcu ve teknik adamdan alacaklarının yüzde 25'ini ödeyip geçici muvafakatname alma veya alacaklarının yüzde 50'sini ödeme koşuluyla dosyayı kapatma imzalarını alan yönetim, imza vermek için tüm paralarını talep eden isimleri ikna etmeye çalışıyor.

YEDİ FUTBOLCUYLA ANLAŞILDI

8 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bitimi yaklaşırken toplam alt yapı patentli 14 futbolcuyla yollarını ayıran Karşıyaka, 7 futbolcuyla anlaştı.