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Haberler Spor 12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam’ın rakipleri belli oldu

1.9.2021

FİLİPİNLER, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi. 12 Dev Adam, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile birlikte B Grubu'nda yer aldı. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Toplanan puanlar bir üst turdaki gruplara taşınacak. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak
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