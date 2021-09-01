Fedakar antrenör

İzmirli 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle katılacağı turnuvanın masraflarını karşılayamayınca antrenörü Mehmet Nuri Çiçek, sporcusuna farklı bir fikirle destek oldu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Kemalpaşa Tekvando Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki milli tekvandocu Murat Semih Uzun, ailesinin yaşadığı maddi zorluklar ve bir müsabaka öncesinde kolunun kırılmasından dolayı ortaya çıkan maddi yük nedeniyle, 6.WT Başkanlık Kupası'na katılamayacaktı. Ancak, Murat Semih Uzun'un antrenörü Mehmet Nuri Çiçek (32) duruma kayıtsız kalamadı. Müzisyenlik tecrübesi bulunan antrenör Çiçek, sporcusunun 2 bin 500 TL'lik masrafını sokak müzisyenliği yaparak toplamayı amaçladı. Gitarını alıp sokağa koşan Çiçek, yaklaşık 4 günlük bir çabanın ardından sosyal çevresinin desteği ve sokak müziğinden elde ettiği gelirle tüm giderleri topladı.

UZUN'UN YÜZÜ GÜLÜYOR

Giderlerin toplanmasıyla Murat Semih Uzun, Avrupa Şampiyonası'na kota alabilmek için 15-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 6.WT Başkanlık Kupası'na katılabilecek.

NURİ ÇİÇEK: BEN SOKAKTAN GELDİM

Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, 6 yıldır birlikte çalıştığı sporcusunun milli takıma kadar yükseldiğini ifade etti. Çiçek, "Ailesinin maddi anlamda beli bükülünce, ben de gitarımı alıp onunla birlikte sokakta maç giderlerini toplamak üzere müzik yaptım. Sokaktan geldim, buraları bildiğim için maç giderlerini toplayabileceğimi de biliyordum" diye konuştu. Murat Semih Uzun ise kendisini destekleyenlerin yüzünü kara çıkarmayacağını belirtti.