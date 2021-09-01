İzmir’de 10 kulüp kupada ter döktü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İzmir'de bulunan 10 spor kulübü Foça'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Turnuvası'nda mücadele etti. Turnuvaya Altay SK, Gençlik ve Spor Kulübü Atakent 1923, Bergama Bilişim ve Futbol Kulübü, EVKA 5 Spor Kulübü, Turkuaz Spor Kulübü, Foça Belediyespor, Bergama Gençlerbirliği SK, AĞA SK (Aliağa), Karşıyaka Yalı SK ve Göztepe SK takımlarında mücadele eden çocuklar ve gençler katıldı. Kıran kırana geçen turnuvayı EVKA 5 Spor Kulübü 1., Karşıyaka Yalı Spor Kulübü 2. ve Bergama Gençlerbirliği SK 3. olarak tamamladı.

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