Manisa’ya Fransız yıldız

TFF 1. Lig'de sezona 3'te 3 yaparak fırtına gibi başlayan ve gözünü Süper Lig'e diken Manisa Futbol Kulübü, transferde bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Fransa 2. Lig ekiplerinden Paris FC forması giyen Marvin Gakpa ile anlaşmaya vardı. Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Fransız oyuncu, sezona formda başladı ve Paris FC formasıyla 4 maçta 2 gol attı. Geçen sezon 28 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Gakpa, kariyerine Valenciennes B takımında başladı, Lorient B, FC Lorient, AC Ajaccio, Quevilly Rouen ve Metz formalarını giydi. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde 163 karşılaşmaya çıktı, 22 gol atarken, 14 de gol pası verdi. Marvin Gakpa, Manisa FK'nın 8. yabancı transferi olacak.

SOUSA VE SADİ'DEN İYİ HABER GELDİ

MANİSA FK'ya sakatlardan iyi haber geldi. Gençlerbirliği maçı öncesinde rahatsızlanan Andre Sousa ile Sadi Karaduman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi