Ozan, Norwich City’de

MİLLİ futbolcu Ozan Kabak, yeniden Premier Lig'e döndü. İngiliz ekibi Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Yeni takımında 15 numaralı formayı giyecek olan Ozan Kabak, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Teknik direktörümle konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Ona ve projesine inandım" şeklinde konuştu.

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