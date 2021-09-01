Ronaldo imzayı attı

PREMİER Lig ekibi Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 12 yıl aranın ardından yeniden MANU forması giyecek Ronaldo "Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Old Trafford'da yeniden oynamak ve seyircilerin önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Uluslararası maçların ardından takıma katılacağım. Umarım çok başarılı bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

DİĞER