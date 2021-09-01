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Haberler Spor Zafer Bayramı kupası Altınordu’nun oldu

Zafer Bayramı kupası Altınordu’nun oldu

Zafer Bayramı kupası Altınordu’nun oldu

1.9.2021

YUNUSEMRE Belediyesi, Evrenos Kasap Emin Kaçar Futbol Tesisleri'nde U10 takımlarının katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası düzenledi. Turnuvaya Altay, Altınordu, Manisa FK, Yunusemre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Karabulut SK, AnkaSalihli Spor, Şehitler SK takımları katıldı. Futbol şöleni havasında geçen turnuvada çocuklar, veliler ve futbolseverler futbola doydu. Birinci olan İzmir ekibi Altınordu'ya kupasını Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can verdi. Turnuvada Manisa Yıldızspor ikinci, Karabulut SK ise üçüncü oldu.
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