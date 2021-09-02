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Haberler Spor Atletizmde Hakan Cira finalde

Atletizmde Hakan Cira finalde

Atletizmde Hakan Cira finalde

2.9.2021

ATLETİZM erkekler 400 metre T13 kategorisinde milli sporcu Hakan Cira, finale yükseldi. Hakan Cira, 50.23 saniyeyle serisinde 4. genel sıralamada 8'inciliği elde etti. Hakan Cira, en hızlılar kontenjanından finale çıktı. Milli atletin yarışacağı erkekler 400 metre T13 finali, bugün TSİ 03.54'te başlayacak.

GOLBOLDE YARI FİNALE YÜKSELDİK
KADINLAR golbolde Türkiye, çeyrek finalde Avustralya'yı 10-6 yenerek yarı finale çıktı. İlk yarıyı 7-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 10-6 kazanarak yarı finale yükseldi. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Sevda Altunoluk (8), Kader Çelik ve Fatma Gül Güler kaydetti.

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