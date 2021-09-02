Bal-Kes’e Başkan Yılmaz’dan müjde

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da, başkan Özgür Yılmaz ve kurmaylarının kenttedeki destek ziyaretleri sürüyor. Transfer yasağını kaldırma konusunda maddi destek arayışlarını sürdüren kırmızı-beyazlı yönetim, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti. Balıkesirspor'un sorunlarının masaya yatırıldığı görüşmede Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her zaman kulübün yanında olduğunu belirtti. Sponsorluk ve kalıcı gelir konusunda kulübe destek olacağının sözünü veren Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) yaşadığı sorunların çözümü için yarın güzel haberler vereceğini müjdeledi. Kulüp başkanı Özgür Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

■ SERVET SARUN