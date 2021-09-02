Türkiye Jokey Kulübü'nce düzenlenen Ağustos ayı "Basın Tahmin Yarışması" Yeni Asır'ın birinciliği ie sonuçlandı. At Yarışı Yazarları Derneği'nce yürütülen yarışmada Yeni Asır Gazetesi 3647 puan toplayarak rakiplerini uzak ara geride bıraktı. Ulusal gazetelerden Akşam 2608 puan, Posta 1948 puan Fotomaç 1872 puan toplayabildi. İstanbul'dan Antalya'ya, Sakarya'dan Çukurova'ya uzanan yerel ve bölge gazetelerinin katıldığı yarışmada "ŞANS YETMEZ" başarılı tahminler yaparak bulduğu altılılarla birinciliğe ulaştı. Verdiği isabetli tek atlarla yarışseverlerin gözdesi olan "ŞANS YETMEZ"e bakmadan kupon doldurmayın.
Basın tahmin yarışmasında Yeni Asır Ağustos ayında birinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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