‘Filenin Efeleri’ Rusya sınavında

POLONYA, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında bugün Rusya ile karşı karşıya gelecek. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.

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