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Haberler Spor Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo’da yarı finalde

Golbol Kadın Milli Takımı, Tokyo’da yarı finalde

2.9.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye, çeyrek finalde Avustralya'yı 10-6 yenerek yarı finale çıktı. 2016 Rio'da altın madalya kazanan milli takımımız, ilk yarıyı 7-3 önde tamamladı. Milliler, yarı finalde İsrail-Japonya maçının galibiyle bugün TSİ 09.00'da karşılaşacak.
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