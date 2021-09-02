Kuşadası heyecanlı

3. Lig 2. Grup ekibi Kuşadasıspor, ilk hafta 4 Eylül Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı 52 Orduspor maçına odaklandı. BAL'da şampiyon olarak 21 yıl aradan sonra profesyonel liglerde mücadele edecek olan Ada'yı heyecan sardı. Afyon kampını bitiren ve tesislerinde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, lige iyi başlamak istiyor. Teknik patron Gürkan Ferhatoğlu, 52 Orduspor'u mağlup edip taraftarların yıllardır süren profesyonel liglerde galibiyet hasretine son vermek istediklerini kaydetti, 12. gücü tribünlere davet etti.

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